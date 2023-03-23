Афиша. Новый маршрут по Вильнюсу, Рождественский лес и день бесплатных музеев

Появился новый маршрут по Вильнюсу Poetinės Vilniaus plytos

В каком окне никогда не гас свет у поэта Паулюса Ширвиса, боявшегося темноты? Какие строки посвятил Барборе Радвилайте единственный живший в XVI веке в столице ВКЛ испанец? Кто из поэтов посвятил Вильнюсу больше всего стихов? Ответы на эти (и многие другие) вопросы можно будет узнать, если отправиться в путешествие по новому маршруту «Заочного Вильнюса» (Neakivaizdinis Vilnius) Poetinės Vilniaus plytos, рассказывающему целых 17 историй о стихотворениях, навеянных какими-то Вильнюсскими историями или местами. Новый маршрут можно найти по ссылке. А презентация маршрута с гидом состоится:



24 марта в 12 час. – регистрация

25 марта в 11 час. – регистрация

25 марта пройдет акция «Час Земли»

На период с 20:30 до 21:30 всех призывают отключить необязательные источники света.

Рекламная кампания с помощью искусственного интеллекта

Национальное агентство по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje использовало программу искусственного интеллекта MidJourney для создания сюрреалистических видов нашей страны, в которых есть новый взгляд на литовские города, природу и даже холодный борщ. А результаты этих экспериментов вдохновили агентство на новую рекламную кампанию Lithuania – an experience to share («Литва – опыт, которым стоит поделиться»), которая пригласит иностранных туристов посетить Литву и испытать то, что только имитирует искусственный интеллект.

Вильнюсское самоуправление продолжает красивую традицию

В субботу, 25 марта, с 10 часов утра столичный муниципалитет приглашает высаживать спасенные после зимних праздников елочки в столичном Рождественском лесу, который находится неподалеку от поместья Verkiai, в Веркяйском региональном парке (ул. Žaliųjų ežerų, 35).

Во время мероприятия правильно пересадить ели помогут работники Vilniaus miesto parkai, будет также предоставлен необходимый инструмент (если необходимо).

У тех, кто не сможет прийти на мероприятие в субботу, елку можно будет самостоятельно пересадить до конца апреля. Главное правило — соблюдать расстояние 4-5 метров от другой ели.

Виртуальный тур по зданию банка Литвы в Каунасе

Для тех, кто желает осмотреть здание банка Литвы в Каунасе, построенное в 30-е годы прошлого века, но никак не может найти время для экскурсии, эдукаторы создали виртуальный тур по историческому зданию банка с описанием на литовском и английском языках.

1 апреля Вильнюсский университет празднует 444-й день рождения

Программа известна уже сейчас, регистрация открыта, однако количество мест ограничено.

29 марта, с 16 час. до 21 час. фестиваль Ne per kaitriai. С веган-барбекю, живой музыкой и мастер-классами. Регистрация

1 апреля в 18 час. в костеле св. Иоаннов — праздничный концерт (Šv. Jonų, 12)

1 апреля в 12 час. — ориентационный забег. Регистрация

3 апреля в библиотеке университета — демонстрация первой литовской печатной книги (ул. Universiteto, 5)

3 и 4 апреля в 12 час. — экскурсия по университету Renesanso epocha Vilniaus universitete (на литовском языке). Регистрация

С 28 марта Vilniaus visuomenės sveikatos biuras приглашает на онлайн-тренировки

Будет проведено 10 занятий, во время которых научат правильно и безопасно делать физические упражнения. Занятия рассчитаны на жителей Вильнюса в возрасте 18 лет и старше.

Они будут проходить в 11:40 (28 и 29 марта, 3, 4, 11, 12, 17, 18, 24 и 25 апреля). Необходима регистрация

25 марта в 18 час. музей Valdovų rūmai (Katedros a., 4) приглашает вместе праздновать день старой европейской музыки

В этот день в музее состоится интермеццо инверсия оперы Livietta e Tracollo, концертное исполнение (Giovanni Battista Pergolesi). Вход свободный, но необходима регистрация.

26 марта — последнее воскресенье месяца

А значит, постоянные экспозиции многих музеев страны можно будет посетить бесплатно. Список музеев можно найти на странице Министерства культуры.



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