Афиша. Pasaulis skamba, 700-летие Тракая, HELIUM, «Шаг ради Балтики», Mechanizmai и другие мероприятия недели

Завтра, 6 сентября, в Вильнюсе стартует международный фестиваль современного цирка HELIUM, который продлится до воскресенья. Он будет располагаться на трех разных площадках — Menų spaustuvė, Kablys+Kultūra и в Бернардинском саду. В программе — самые разные цирковые представления: от интимных и забавных шоу до акробатических номеров и выступлений для детей. Программа фестиваля — menuspaustuve.lt.

В четверг, 8 сентября, в Тракае начнется четырехдневный фестиваль, посвященный дню рождения города. По данным историков, датой основания Тракая можно считать 8 сентября 1322 года, а значит городу в этом году исполняется 700 лет. В программе празднований — впечатляющие театральные и музыкальные представления, ярмарки, спортивные игры и соревнования для молодежи, бесплатные развлечения для малышей и многое другое.

В четверг, 8 сентября, в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль для иностранцев, проживающих в столице. Организаторы ожидают, что в мероприятии Open Vilnius’22 примут участие не менее 500 участников. Для них подготовлены различные дискуссии, практические советы о том, как включиться в столичную жизнь и общественную деятельность, а также активные развлечения для всей семьи.

В конце недели, 10-11 сентября, в столицу возвращается энергетический уик-энд под названием Mechanizmai. В субботу и воскресенье энергетические компании столицы откроют свои двери для посетителей, и в ходе бесплатных экскурсий покажут, как поступают в дома вильнюсцев тепло, вода, газ и электричество, а также как меняются столичные промышленные районы и транспорт, который движется по их улицам. Большинство экскурсий — бесплатные, регистрация — neakivaizdinisvilnius.lt

Во время Вильнюсского марафона шаги будут превращаться в деньги. Компания Neste Lietuva и ассоциация Nardymo Akademija приглашают принять участие в акции Žingsnis dėl Baltijos, «Шаг ради Балтики». За каждый метр, пройденный на специальной беговой дорожке, Neste пожертвует 10 центов на удаление из Балтийского моря затонувших рыболовных сетей, которые выделяют в воду микропластик. Марафон будет проводиться 11 сентября.

Телебашня на один день превратится в музыкальный инструмент. 11 сентября пространства Вильнюсской телебашни, обычно невидимые изнутри и недоступные для публики, на один день превратятся в музыкальный инструмент — внутри телебашни будет играть музыка.

Вечером в воскресенье, 11 сентября, на заключительном концерте фестиваля Pasaulis skamba пятнадцать костельных колоколов Старого города Вильнюса прозвучат в уникальной музыкальной композиции, созданной и подаренной городу испанским композитором, музыковедом и исполнителем Llorenço Barberis.