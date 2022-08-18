Афиша. Выставка кошек, веломарафон, «День старинных ремесел», Visagino Country и другие мероприятия ближайших дней

В Бирштонасе открылась самая длинная в Литве санная трасса. Ее протяженность — 600 метров. Самым большим испытанием для посетителей нового атракциона является преодоление поворота на кольце, расположенном на высоте 10 метров.

В Национальном музее Литвы, Старом Арсенале, открылась новая выставка. На ней представлены 9 оригинальных мечей. Большинство из этих мечей экспонируются впервые. В том числе — те, которые были найдены совсем недавно. Они привлекли внимание не только археологов, но и средств массовой информации: один меч был найден на картофельном поле, другой — на дне озера Асвея.

Стартовал второй аудиофестиваль Banguoja. До 28 августа будут проходить семинары, а также встречи с прослушиванием подкастов. Фестиваль затрагивает темы благополучия, экологии, войны, дискриминации и другие, на самых разных языках: литовском, английском, финском, украинском, французском, датском и других с литовскими субтитрами. Все подкасты доступны онлайн на сайте фестиваля banguoja.lt

Завтра, 19 августа, начнется традиционный праздник Юрбарского края, который в этом году посвящается известной художнице-миниатюристке Лидии Мешкайтите. Во время фестиваля пройдут выставки, творческие мастерские, концерты и ярмарки. Продлится он до 21 августа. Подробная информация — в разделе «Новости» на странице самоуправления Юрбаркасского района jurbarkas.lt.

В этом году международный, 29-й, фестиваль кантри музыки Visagino Country пройдет 19 и 20 августа.

В выходные, 20 и 21 августа, в Вильнюсе пройдет международная выставка кошек. Организаторы выставки приглашают всех желающих полюбоваться и познакомиться поближе с разными породами кошек, а их на выставке в Вильнюсе будет около 25. Место проведения: Vilnius Outlet, Вильнюс, ул. В. Поцюно, 8, 3-й этаж. Время работы: 20 августа — с 10 до 19 часов, 21 августа — с 10 до 18 часов. Вход на выставку – бесплатный.

В воскресенье, 21 августа, в Вильнюсе в тринадцатый раз пройдет масштабное велособытие IKI Velomaratonas 2022. Во время его подготовки и проведения, с 5:00 до 19:00, движение транспорта будет закрыто на всем маршруте. Запрещается также стоянка транспортных средств на всем пути следования участников.

В воскресенье, 21 августа, в музее деревни Клебонишкес c 11 до 17 часов будет проходить «День старинных ремесел».

Паланга и Швянтойи приглашают обнять Балтийское море. 23 августа в 19 час. состоится мероприятие Bunda jau Baltija, посвященное единству Литвы, Латвии и Эстонии, проявленному 33 года назад во имя их независимости.