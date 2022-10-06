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Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Автор RADIO•R
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Общественный активист и журналист Андрюс Тапинас в социальных сетях объявил о новой кампании в поддержку Украины.

Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

Компания направлена на сбор средств для покупки дронов камикадзе, укомплектованных ракетами, дистанционными зарядами и т. п. Андрюс Тапинас в свойственной ему саркастической манере назвал эту акцию «Подарок для Путина», упомянув, что в эту пятницу президенту РФ исполняется 70 лет.

«Для удобства мы доставим Подарочный пакет имениннику через Вооруженные Силы Украины. Поэтому массовая однодневная акция по сбору средств — «Подарок Путину» — будет проходить с утра пятницы. Подумайте, сколько денег вы могли бы подарить празднующему 70-летие, и уже сегодня запланируйте немного скромнее пятницу, чтобы подарок к юбилею был как можно больше. «Подарок Путину» от народа Литвы — в пятницу с раннего утра».

Андрюс Тапинас готовит «Подарок Путину»: купит для украинцев беспилотники и ракеты

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