Помощь Украинцам

Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды

Автор RADIO•R
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Национальный музей Литвы приглашает общественность внести свой вклад в увековечение памяти о войне в Украине. На днях журналист и общественный деятель, организатор Фонда помощи Украине Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею свои украинские ведомственные награды.

Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды

Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды. Nuotr.: LNM

Награды, символические знаки благодарности Украины значительно пополнят уже формирующуюся коллекцию памятных медалей, нумизматических и филателистических предметов.

В будущем музей предоставит возможность всем желающим увидеть эти исключительные артефакты, важные как для Литвы, так и для Украины.

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