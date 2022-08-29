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Анушаускас обсудит с коллегами из ЕС учебную миссию для украинских военных

Автор RADIO•R
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Министр обороны Арвидас Анушаускас в Праге обсудит с коллегами из Европейского Союза совместную европейскую учебную миссию для украинских военных.

Анушаускас обсудит с коллегами из ЕС учебную миссию для украинских военных

Анушаускас обсудит с коллегами из ЕС учебную миссию для украинских военных

Литва уже обучала украинских солдат обращению с тем вооружением, которое наша страна передала ранее. В том числе — зенитными комплексами.

Кроме того, Литва намерена направить две смены инструкторов для обучения украинских солдат в Великобритании.

Встреча глав Минобороны Евросоюза продлится два дня. На повестке также — анализ инвестиций ЕС в собственную оборону.

Анушаускас обсудит с коллегами из ЕС учебную миссию для украинских военных

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