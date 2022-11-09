Апатия, хандра, сплин и другие. Как полюбить осень и вернуть себе отличное настроение?

Несколько слов для тех, кто не понаслышке знает, что такое апатия, хандра, сплин и так далее. Что делать, если накрыло такое состояние? Как полюбить осень и вернуть себе отличное настроение?

Прежде всего, тут надо понимать, что осенняя хандра — не редкость и случается очень у многих. Одна из главных причин — недостаток света и тепла.

Как с этим бороться?

Элементарно. Надо создать себе такие условия, чтобы было больше света. Не завешивать шторы, не закрывать жалюзи, не сидеть при тусклом освещении, и обязательно — одеваться потеплее и побольше гулять на свежем воздухе. Дышать легко и радостно.

Второй совет — хорошенько высыпаться. Или хотя бы ложиться спать не позже 23 часов.

Занятия спортом. Для того чтобы улучшить кровообращение и достичь бодрого состояния, подойдут даже просто зарядка по утрам или хотя бы недолгая прогулка по дороге на работу.

Добавьте в свою жизнь оттенков и запахов. Не носите беспробудно черную или коричневую одежду. Купите что-нибудь яркое — желтое, красное, оранжевое. Зонтик, шарф или хотя бы футляр для телефона.

А еще — специалисты советуют принимать ванну или душ с эфирными маслами, поскольку масла стимулируют отдел мозга, отвечающий за удовольствие. Правда, всем давно известно, что вырабатывать гормон счастья помогает шоколад. Но вполне можно проверить и информацию про масло. Только надо быть осторожными, потому что эфирные масла хороши в минимальных количествах, и подходят не всем.

Наконец, можно постараться создавать настроение самостоятельно. Собираться на уютные посиделки с родственниками или друзьями, играть в настольные игры. А еще можно укутаться в теплый плед и почитать интересную книгу или посмотреть фильм.