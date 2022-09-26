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Автомобили какого цвета самые популярные, а какого — самые безопасные?

Автор Анжелика Орлёнок
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Мода на цвет автомобиля не статична. Тенденции постоянно меняются, поскольку производители добавляют на рынок новые оттенки. Автомобильные эксперты carVertical провели исследование, чтобы определить, какие цвета автомобилей самые популярные, и почему люди делают тот или иной выбор.

Автомобили какого цвета самые популярные, а какого &#8212; самые безопасные?

Автомобили какого цвета самые популярные, а какого — самые безопасные?

Водители избегают цветных автомобилей

Яркие автомобили гораздо чаще встречаются в странах с теплым климатом, чем в северной части мира. Если вы появитесь на цветном автомобиле в Норвегии, Швеции или Канаде, это может вызвать косые взгляды. А вот жителям Калифорнии или Италии это покажется совершенно обычным и нормальным выбором.

Стоит отметить, что белые автомобили более популярны в странах с высокой температурой воздуха, поскольку белый цвет отражает солнечные лучи и не позволяет салону сильно нагреваться.

Недавнее исследование показало, что белый цвет является самым популярным в Австралии (39,1% всех автомобилей) и Европе (26,8%). Австралийцам также нравятся серебристые (15,9%) и серые автомобили (14%). Европейцам еще более симпатичен серый цвет (25,9%), но не отстает от него и черный (24,5%).

Аналогичный процент автомобилей черного цвета и в США (24,7%). Однако американцам нравятся также белые (20,9%) и серебристые (17,3%) автомобили.

«71% автомобилей, проверенных на нашей платформе, монохромные — черные, белые, серые или серебристые. Это доказывает, что люди довольно консервативно подходят к выбору автомобиля», — говорит автомобильный эксперт Матас Бузялис.

Автомобили какого цвета самые популярные, а какого &#8212; самые безопасные?

Тенденции моды на цвет автомобиля меняются

За последние 20 лет произошло много изменений в моде на цвет автомобиля. 42% автомобилей, произведенных в 2002 году и проверенных на вышеупомянутой платформе, — серые или серебристые. Белых машин тогда почти не было, хотя сейчас этот цвет — один из самых популярных.

Сегодня ситуация существенно изменилась. Из всех протестированных специалистами автомобилей 2020 года 26% были серыми, а 18% — белыми. Популярность черных автомобилей как в 2002-м, так и в 2020 году оставалась одинаковой.

Иногда цветовые тренды длятся всего несколько лет. Например, популярность коричневых автомобилей сильно выросла в 2012 и 2014 годах, но вскоре пошла на убыль.

Автомобили какого цвета самые популярные, а какого &#8212; самые безопасные?

Автомобиль какого цвета самый безопасный?

В ходе исследования было установлено, что цвет автомобиля влияет на вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие. 60% проверенных на платформе красных автомобилей побывали в таких ситуациях.

Коричневый (59%) и черный (57%) — тоже цвета автомобилей, которые в дорожно-транспортные происшествия попадают чаще других. За ними следуют желтый (55%), синий (54%), белый (50%) и серый (50%). Хотя различия не очень велики, результаты исследования доказывают, что автомобили некоторых цветов в дорожно-транспортные происшествия попадают чаще.

«Тот факт, что красные автомобили чаще попадают в ДТП, не удивляет. Спортивные автомобили часто красные, а любители скорости тоже чаще выбирают красные автомобили, чем консервативные водители. Этого достаточно, чтобы объяснить, почему красные автомобили возглавляют этот список», — говорит М. Бузялис.

За последние несколько десятилетий производители автомобилей представили множество ярких оттенков. Однако похоже, что популярность серого, белого или черного цветов в ближайшее время снижаться не собирается.

Автомобили какого цвета самые популярные, а какого &#8212; самые безопасные?

Автомобили какого цвета самые популярные, а какого &#8212; самые безопасные?

Распределение цветов по году производства автомобилей

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