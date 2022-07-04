«Байрактар-Ванагас» уже в Литве

ВВС Литвы доставили из Стамбула в Литву боевой самолет Bayraktar TB2 с боекомплектом. Самолет, названный гражданами «Ванагас», оснащен оружием и в ближайшее время будет передан украинским истребителям.

В ходе переговоров, состоявшихся в начале июня, была достигнута договоренность о том, что Турция передаст Литве самый современный боевой беспилотник Bayraktar TB2. Министерство обороны Литвы вооружило беспилотник ракетами, и весь груз был доставлен на авиационную базу в Шяуляе.

Граждане Литвы собрали средства на этот самолет, но вдохновившись идеей, турецкая компания «Байкар», производитель «Байрактара», решила подарить его. На военное оснащение беспилотника было выделено 1,5 млн евро из пожертвованных 5,9 млн.