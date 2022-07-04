Помощь Украинцам

«Байрактар-Ванагас» уже в Литве

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

ВВС Литвы доставили из Стамбула в Литву боевой самолет Bayraktar TB2 с боекомплектом. Самолет, названный гражданами «Ванагас», оснащен оружием и в ближайшее время будет передан украинским истребителям.

В ходе переговоров, состоявшихся в начале июня, была достигнута договоренность о том, что Турция передаст Литве самый современный боевой беспилотник Bayraktar TB2. Министерство обороны Литвы вооружило беспилотник ракетами, и весь груз был доставлен на авиационную базу в Шяуляе.

«Байрактар-Ванагас» уже в Литве

Граждане Литвы собрали средства на этот самолет, но вдохновившись идеей, турецкая компания «Байкар», производитель «Байрактара», решила подарить его. На военное оснащение беспилотника было выделено 1,5 млн евро из пожертвованных 5,9 млн.

Tags:

Похожее

В Швейцарии обсудят принципы послевоенного восстановления Украины

В Швейцарии обсудят принципы послевоенного восстановления Украины

Автор RADIO•R
Во время фестиваля «Мы – Украина&#8217;22» выбран спектакль, который станет новой постановкой Русдрамтеатра

Во время фестиваля «Мы – Украина’22» выбран спектакль, который станет новой постановкой Русдрамтеатра

Автор RADIO•R
В Вильнюсской библиотеке появится стеллаж с украинской литературой

В Вильнюсской библиотеке появится стеллаж с украинской литературой

Автор RADIO•R
Основные тезисы выступления президента Украины на саммите НАТО

Основные тезисы выступления президента Украины на саммите НАТО

Автор RADIO•R
В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

Автор RADIO•R
Фестиваль «Мы – Украина`22» познакомит с украинским театром

Фестиваль «Мы – Украина`22» познакомит с украинским театром

Автор RADIO•R
Литва выделяет финансовую поддержку украинскому народу

Литва выделяет финансовую поддержку украинскому народу

Автор RADIO•R
Украинцы-предприниматели могут претендовать на субсидии

Украинцы-предприниматели могут претендовать на субсидии

Автор RADIO•R
Телефон круглосуточной линии помощи для украинцев &#8212; 1808

Телефон круглосуточной линии помощи для украинцев — 1808

Автор RADIO•R