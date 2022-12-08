Помощь Украинцам

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Автор RADIO•R
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Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету номиналом в 10 евро, посвященную борьбе Украины за свободу.

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Большая часть средств от продажи монет будет переведена на открытый Национальным банком Украины счет для сбора гуманитарной помощи.

Стоимость коллекционной монеты — 96,8 евро. 70 евро из них пойдут на помощь Украине.

На монете изображены всадник с герба Литвы и трезубец с герба Украины. Монеты выпущены тиражом в 5 тысяч единиц.

Коллекционную монету можно купить в Банке Литвы и в кассах литовского банка в Вильнюсе и Каунасе.

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

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