Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету номиналом в 10 евро, посвященную борьбе Украины за свободу.

Большая часть средств от продажи монет будет переведена на открытый Национальным банком Украины счет для сбора гуманитарной помощи.

Стоимость коллекционной монеты — 96,8 евро. 70 евро из них пойдут на помощь Украине.

На монете изображены всадник с герба Литвы и трезубец с герба Украины. Монеты выпущены тиражом в 5 тысяч единиц.

Коллекционную монету можно купить в Банке Литвы и в кассах литовского банка в Вильнюсе и Каунасе.

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