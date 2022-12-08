Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету номиналом в 10 евро, посвященную борьбе Украины за свободу.
Большая часть средств от продажи монет будет переведена на открытый Национальным банком Украины счет для сбора гуманитарной помощи.
Стоимость коллекционной монеты — 96,8 евро. 70 евро из них пойдут на помощь Украине.
На монете изображены всадник с герба Литвы и трезубец с герба Украины. Монеты выпущены тиражом в 5 тысяч единиц.
Коллекционную монету можно купить в Банке Литвы и в кассах литовского банка в Вильнюсе и Каунасе.
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