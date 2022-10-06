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Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Автор RADIO•R
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С сегодняшнего дня начался очередной этап вакцинации. Все совершеннолетние жители страны уже могут получить вторую бустерную вакцину от коронавируса.

Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

На данный момент есть возможность привиться двумя обновленными вакцинами – адаптированной для штамма омикрон типа BA.1, а также для типов омикрона BA.4 и BA.5. Семейный врач может посоветовать, какую именно вакцину лучше выбрать.

Министерство здравоохранения и Государственная больничная касса напоминают также, что для всех беженцев из Украины медицинские услуги в Литве оплачиваются из фондов здравоохранения. В числе бесплатных услуг есть также и вакцинация от коронавируса.

Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

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