Новый этап вакцинации. Бесплатные медицинские услуги для украинцев

С сегодняшнего дня начался очередной этап вакцинации. Все совершеннолетние жители страны уже могут получить вторую бустерную вакцину от коронавируса.

На данный момент есть возможность привиться двумя обновленными вакцинами – адаптированной для штамма омикрон типа BA.1, а также для типов омикрона BA.4 и BA.5. Семейный врач может посоветовать, какую именно вакцину лучше выбрать.

Министерство здравоохранения и Государственная больничная касса напоминают также, что для всех беженцев из Украины медицинские услуги в Литве оплачиваются из фондов здравоохранения. В числе бесплатных услуг есть также и вакцинация от коронавируса.

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