Более трети военных беженцев из Украины уже нашли работу в Литве

В Литве нашли работу 13200 военных беженцев из Украины. Это более трети людей трудоспособного возраста, прибывших из этой страны, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

По данным Соцмина, в настоящее время в Литве находится более 58 тыс. украинцев, из которых около 33 тысяч — трудоспособного возраста.

Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

На данный момент Служба занятости помогла трудоустроиться почти 8 тыс. беженцев из Украины. Средняя зарплата украинцев, работающих в Литве, «на бумаге» в июне составляла чуть более одной тысячи евро.

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