Большая часть граждан Литвы поддерживает санкции в отношении России

Экономические санкции в отношении России поддерживают 79% граждан Литвы, а поставки оружия — 83%, показывают данные Евробарометра.

Поддержка Украины в целом как жителями Литвы, так и европейцами остается высокой. Абсолютное большинство поддерживает выделение гуманитарной помощи этой стране (93% и 92%) и прием беженцев (по 90%).

На вопрос, каких последствий войны они больше всего боятся, жители Литвы чаще всего называли угрозу ядерного конфликта и распространение войны как в своей стране, так и в Европе. Между тем европейцы больше всего опасаются роста цен, инфляции, экономического кризиса и возможного распространения войны в Европе.

Опрос Евробарометра показывает, что почти три четверти литовцев и две трети европейцев с оптимизмом смотрят в будущее ЕС. Несмотря на войну в Украине, таких людей стало больше по сравнению с результатами аналогичного опроса зимой.



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