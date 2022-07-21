Букет от любимого. Как ухаживать за цветами?

Как ухаживать за цветами, которые вам подарил любимый? Или вы купили букет цветов сами – просто для того, чтобы украсить дом и порадовать себя.

Основные моменты

В любом случае, сначала подберите для цветов подходящую вазу. Она должна соответствовать размеру букета, чтобы стебли цветов не оказались плотно прижатыми друг к другу.

Вазу надо хорошенько промыть. Дело в том, что цветы подвержены гниению и брожению, а в вазе с налетом даже самый свежий букет долго не проживет.

Следующий пункт знаком каждой любительнице цветов, но будет нелишним напомнить о нем еще раз. У цветов с твердым стеблем острым ножом (именно ножом, а не ножницами) надо сделать косой срез – так мы увеличим площадь всасывания воды. Лучше делать это под водой.

Нижние листья следует удалить со стебля, затем промыть его – и можно ставить цветы в вазу. В идеале воду лучше брать не из-под крана, а приготовить заранее, чтобы она отстоялась.

Шоковая терапия

Кстати, есть своеобразный метод шоковой терапии для цветов, которые надо немного «взбодрить». Говорят, достаточно на несколько секунд опустить цветы в кипяток. Горячая вода расширит капилляры, и «загрустившие» цветы снова станут крепкими.

Правда, для того, чтобы провести такую процедуру, нужна определенная смелость. Кажется, что цветы просто сварятся, но иногда этот метод действительно помогает. Гораздо легче поверить советам тех специалистов, которые уверяют, что настолько же хорошо помогает реанимировать цветы и ледяная вода.

И еще. Срезы гербер специалисты советуют перед отправкой в вазу обрабатывать солью, а стебли гвоздик – опускать на несколько секунд в спирт.

Ну и, наконец, надо будет позаботиться о том, чтобы цветы не страдали от развития бактерий в воде. Для этого одни хозяйки предпочитают бросить в вазу таблетку аспирина. Другие добавляют сахар и немного уксуса, третьи – кристаллик марганцовки. А можно, например, подсолить воду в вазе (1 ч. л. соли на литр воды). Любые из этих средств помогут уничтожить бактерии в воде и будут препятствовать процессу гниения.

Теперь остается только присматривать за своим букетом. Не оставлять его под прямыми лучами солнца или на сквозняке. Не забывать ежедневно менять воду и ополаскивать при этом вазу и стебли цветов. Важно каждый раз подрезать стебли примерно на сантиметр — как и прежде, под углом и под проточной водой.

Если не полениться и выполнять все эти действия, букет цветов будет вас радовать еще долго.