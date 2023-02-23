Помощь Украинцам

Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины

Автор RADIO•R
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Литовская благотворительная организация Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины. Во время акции будут собирать вещи, продукты и деньги для жителей территорий, больше всего пострадавших во время войны.

Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины

Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины

Список необходимых вещей можно найти на странице caritas.lt. Их будут собирать 27, 28 февраля и 1 марта.

Сбор пожертвований будет проходить в крупных городах Литвы, в небольших городах и в церковных приходах.

Людей просят жертвовать

  • продукты питания с большим сроком годности,
  • одеяла,
  • пледы,
  • теплые носки для детей и взрослых,
  • теплые детские ботинки,
  • гигиенические принадлежности,
  • подгузники.

Помимо этого, требуются электроника, прожекторы и внешние аккумуляторы.

С начала войны литовский Caritas провел 4 акции сбора помощи жителям Украины и беженцам из Украины в Молдове. Caritаs собрал также помощь на 830 000 евро, доставил в Украину 16 тячагей с помощью на сумму больше 400 000 евро.

Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины

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