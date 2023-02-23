Литовская благотворительная организация Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины. Во время акции будут собирать вещи, продукты и деньги для жителей территорий, больше всего пострадавших во время войны.

Список необходимых вещей можно найти на странице caritas.lt. Их будут собирать 27, 28 февраля и 1 марта.

Сбор пожертвований будет проходить в крупных городах Литвы, в небольших городах и в церковных приходах.

Людей просят жертвовать

продукты питания с большим сроком годности,

одеяла,

пледы,

теплые носки для детей и взрослых,

теплые детские ботинки,

гигиенические принадлежности,

подгузники.

Помимо этого, требуются электроника, прожекторы и внешние аккумуляторы.

С начала войны литовский Caritas провел 4 акции сбора помощи жителям Украины и беженцам из Украины в Молдове. Caritаs собрал также помощь на 830 000 евро, доставил в Украину 16 тячагей с помощью на сумму больше 400 000 евро.

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