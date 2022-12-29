Помощь Украинцам

Центробанк Литвы собрал для Украины на продаже коллекционных монет более 307 тыс. евро

Автор RADIO•R
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На продаже коллекционных монет, посвященных Украине, Центробанк Литвы собрал более 307 тыс. евро. Они переведены на счет в Национальном банке Украины.

Центробанк Литвы собрал для Украины на продаже коллекционных монет более 307 тыс. евро

Фото Центробанка Литвы

Центробанк Литвы благодарит всех, кто купил коллекционные монеты, и приглашает приобретать оставшиеся коллекционные монеты тиража. Общий тираж выпущенных монет составляет 5 тысяч экземпляров. Не раскуплено на данный момент чуть больше 500.

Стоимость монеты — 96,8 евро, из которых 70 евро идет Украине.

Автор коллекционной монеты — украинская художница Светлана Матвиенко.

На аверсе монеты изображен стилизованный Витис и Трезуб. На реверсе монеты – обнимающие руки.

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