Центробанк Литвы выпустит в оборот памятную монету «Вместе с Украиной»

Центробанк Литвы на следующей неделе планирует выпустить в оборот памятную монету из серии монет, посвященных Украине. Монета номиналом в 2 евро Kartu su Ukraina («Вместе с Украиной») в нумизматической упаковке будет стоить примерно 14,5 евро.

Из них 10 евро будут переведены на специальный счет гуманитарной помощи Украине.

На одной из сторон монеты изображены стилизованный подсолнух и силуэты обнявшихся людей.

Это уже вторая монета Центробанка Литвы, посвященная Украине. В прошлом году банк после продажи первой серебряной монеты из украинской серии перевел Украине почти 350 тысяч евро.

Новую монету, как в нумизматической упаковке, так и в рулонах, можно приобрести уже сейчас в интернет-магазине Банка Литвы monetos.lb.lt

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