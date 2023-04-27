«Черное зеркало» вернется в июне с самым непредсказуемым сезоном

Был представлен первый тизер-трейлер шестого сезона научно-фантастического сериала-антологии «Черное зеркало».

– Вы спрашивали. Вы ждали. Вы предупреждены, – сообщает слоган в титрах.

Судя по минутному ролику, сериал вновь покажет множество увлекательных и душераздирающих историй. В тизере можно увидеть Аарона Пола в костюме космонавта, Джоша Хартнетта в роли мужа-домохозяина, Энни Мерфи в роли человека, который срывает свадьбу в форме чирлидерши с нарисованным пенисом на лбу, и других персонажей в пугающих обстоятельствах.

Также к актерскому составу этого сезона присоединились Кейт Мара, Сальма Хайек, Майкл Сера, Анджана Васан, Оден Торнтон, Бен Барнс, Клара Ругаард, Дэниел Портман, Дэнни Рамирес, Химеш Патель, Джон Ханна, Моника Долан, Михала Херрольд. Паапа Эссиеду, Роб Делани, Рори Калкин, Сэмюэл Бленкин и Зази Битц.

– Я всегда чувствовал, что в «Черном зеркале» должны быть истории, которые полностью отличаются друг от друга и продолжают удивлять людей — и меня самого — иначе в чем смысл? – рассказал создатель сериала Чарли Брукер. – Это должен быть сериал, которую нельзя легко определить и который может постоянно изобретать себя заново.

Брукер также пообещал, что новые сезон будет «самым непредсказуемым, не поддающимся классификации и неожиданным», к тому же выстроенным по несколько иной модели, чем предыдущие. Пятый сезон «Черного зеркала» (состоявший всего из трех эпизодов) вышел в 2019 году, а начале работе над шестым было объявлено в 2022-м. Его премьера состоится на Netflix в июне, количество серий пока не названо.

Источник: InterMedia