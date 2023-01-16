Численность населения Литвы выросла на 54 тысячи человек за счет военных беженцев из Украины

Благодаря военным беженцам из Украины численность населения Литвы за последний год увеличилась на 54 тысячи человек. Об этом сообщило Государственное агентство данных.

На 1 января этого года в Литве насчитывалось 2 миллиона 860 тысяч постоянных жителей.

В то же время естественное изменение численности населения было отрицательным: умерших было на 18 400 человек больше, чем родившихся.

В начале этого года в городах Литвы проживало более 68% населения, а в сельской местности — примерно 31%. На одну тысячу мужчин приходилось 1 153 женщины.

В прошлом году в Литву иммигрировали 95 400 человек — это более чем в 2 раза больше, чем годом ранее.

62 тысячи человек (65% всех иммигрантов) иммигрировали в Литву из Украины, чуть менее 10 тысяч (10,4%) — из Беларуси, 5800 (6,1%) — из Великобритании, 3200 (3,3%) — из России.

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