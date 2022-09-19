Что почитать

Читаем с детьми — и без них: два детектива и одна трогательная история

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Сегодня знаток хороших книг Ольга Велавичюте, как обычно, предлагает взрослым и маленьким любителям чтения три книги. Это два детектива — и одна трогательная история.

Читаем с детьми &#8212; и без них: два детектива и одна трогательная история

Читаем с детьми — и без них: два детектива и одна трогательная история

Дэвид Алмонд. Мой папа — птиц (Самокат, илл. П. Данбар, пер. О.Варшавер, 2017) 7+

Лиззи с папой будут участвовать в городском конкурсе летунов. Крылья и вера станут для них способом не только перелететь реку, но и преодолеть отчуждение и боль после потери мамы. Трогательная и полная юмора история о непростой ситуации от всемирно известного британского автора превращается в притчу о чуде любви и надежды. 

Читаем с детьми &#8212; и без них: два детектива и одна трогательная история

Анна Старобинец. Хвостоеды (Абрикобукс, илл. Август Ро,  2022) 10+

Шестая часть знаменитого «Зверского детектива», в котором в Дальнем лесу начинается кусь-эпидемия, объявляется клок-даун и полным ходом идет расследование причин заражения. А тем времен возлюбленная Барсукота каракал Каралина пытается спасти свидетелей от смерти и Редколесье от гражданской войны. Потрясающая словесная игра, крутой сюжет и любимые персонажи в одном томе! 

Читаем с детьми &#8212; и без них: два детектива и одна трогательная история

Федерико Аксат. Последний шанс (Синдбад, 2018)

Написанный любителем-шахматистом и инженером по профессии, этот детектив-бестселлер выстроен настолько хорошо, что догадаться, кто убийца и кого убили, невозможно практически до финала. Неизлечимо больной бизнесмен подписывается на два убийства в обмен на то, что затем убьют его самого. Два убийства он, кажется, совершит, и это будет только началом крутого виража, в который превращается задуманное им самоубийство. 

Читаем с детьми &#8212; и без них: два детектива и одна трогательная история

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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