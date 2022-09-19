Читаем с детьми — и без них: два детектива и одна трогательная история

Сегодня знаток хороших книг Ольга Велавичюте, как обычно, предлагает взрослым и маленьким любителям чтения три книги. Это два детектива — и одна трогательная история.

Дэвид Алмонд. Мой папа — птиц (Самокат, илл. П. Данбар, пер. О.Варшавер, 2017) 7+

Лиззи с папой будут участвовать в городском конкурсе летунов. Крылья и вера станут для них способом не только перелететь реку, но и преодолеть отчуждение и боль после потери мамы. Трогательная и полная юмора история о непростой ситуации от всемирно известного британского автора превращается в притчу о чуде любви и надежды.

Анна Старобинец. Хвостоеды (Абрикобукс, илл. Август Ро, 2022) 10+

Шестая часть знаменитого «Зверского детектива», в котором в Дальнем лесу начинается кусь-эпидемия, объявляется клок-даун и полным ходом идет расследование причин заражения. А тем времен возлюбленная Барсукота каракал Каралина пытается спасти свидетелей от смерти и Редколесье от гражданской войны. Потрясающая словесная игра, крутой сюжет и любимые персонажи в одном томе!

Федерико Аксат. Последний шанс (Синдбад, 2018)

Написанный любителем-шахматистом и инженером по профессии, этот детектив-бестселлер выстроен настолько хорошо, что догадаться, кто убийца и кого убили, невозможно практически до финала. Неизлечимо больной бизнесмен подписывается на два убийства в обмен на то, что затем убьют его самого. Два убийства он, кажется, совершит, и это будет только началом крутого виража, в который превращается задуманное им самоубийство.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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