Что делать, чтобы из-за электросамоката не случился пожар? Семь важных советов

Новостные сайты сообщили, что вчера в многоквартирном доме в столице случился пожар из-за стоявшего на зарядке электросамоката. И это, оказывается, — не первое подобное происшествие. Только в этом году случаи возгорания электросамокатов уже были в Вильнюсе, Друскининкае и Паланге. Почему происходят такие случаи, и что делать, чтобы из-за электросамоката не случился пожар?

Портал DELFI рассказывает, что, по словам специалистов, пожары обычно возникают из-за аварийного режима работы литиевой батареи или неисправной проводки. При этом загореться электросамокаты могут и во время зарядки, и во время езды, и когда просто стоят дома.

Как избежать возгорания электросамоката?

1. Пожарные-спасатели рекомендуют следить за техническим состоянием электросамокатов, время от времени показывать их специалистам. Хранить в сухом помещении — ни в коем случае не в кладовке рядом с легковоспламеняющимися веществами.

2. Приобретать электросамокат лучше у проверенных продавцов. У скутера должны быть все необходимые сертификаты качества. Нельзя самостоятельно переоборудовать самокат, заменять аккумулятор на другой, неоригинальный.

3. Важно пользоваться технически исправными зарядными устройствами. Аккумулятор должен быть хорошо закреплен, не иметь механических повреждений.

4. Внутри корпуса батарея должна быть всегда сухой, в ней не должен собираться конденсат. Поэтому лучше не кататься на самокате в сильный дождь. А при влажной погоде по возвращении с улицы надо протереть самокат и оставить его на открытом месте.

5. Для самоката вредна не только повышенная влажность, но и перегрев. Поэтому его нельзя держать рядом с отопительными приборами или под солнцем. Температура воздуха в том помещении, где хранится самокат, не должна превышать 25 градусов. Специалисты советуют при езде на самокате периодически проверять, не перегрелась ли батарея.

6. Заряжать самокат надо в таком месте, где он не перекрывает выход из квартиры.

7. В квартире нельзя оставлять самокат на зарядке без присмотра и уходить из дома. Нельзя заряжать его ночью, пока все спят.

Если случилось возгорание

Если самокат загорелся в помещении, его надо выключить из сети и вызвать пожарных по общему телефону Службы спасения 112. Если отключить самокат невозможно, действия те же: надо срочно вызывать пожарных.

Загоревшийся самокат можно попробовать отодвинуть от легковоспламеняющихся предметов. Попытаться передвинуть в коридор и накрыть противопожарным материалом, который мог остаться после покупки самоката.

Самостоятельно до приезда пожарных можно тушить самокат только огнетушителем.

Важно знать, что литиевые батареи имеют склонность к повторному (в течение 12 часов) возгоранию.

Если не получилось потушить самокат, и начался пожар, надо срочно покинуть помещение. Важно знать, что выделяющийся при горении дым очень ядовит и моментально может вызвать потерю сознания.

Если самокат загорелся во время езды, надо как можно скорее остановиться. Нельзя оставлять его около воспламеняющихся предметов и стен зданий. Надо срочно звонить в Службу спасения и следовать рекомендациям специалистов.