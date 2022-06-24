Практические советы

Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов – и что, если этого сделать не удалось?

Автор Анжелика Орлёнок
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Пришло настоящее лето. Синоптики обещают, что в ближайшие дни будет солнечно и жарко. А значит тем, кто уехал отдыхать на водоемы, важно загорать так, чтобы потом не мучиться солнечными ожогами. А как их избежать?

Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов &#8211; и что, если этого сделать не удалось?

Простые правила, как избежать ожогов

Нельзя долго находиться под солнцем – особенно в самые жаркие часы, с 11 до 15.

Время загорания надо увеличивать постепенно, а в остальные часы прятаться в тени или помещении.

Кроме того, обязательно надо носить головной убор и одежду с длинными рукавами.

Важно не забывать о солнцезащитном креме. Правда, его использование – не повод для того, чтобы бесконечно сидеть на солнце.

Что делать, чтобы избежать солнечных ожогов &#8211; и что, если этого сделать не удалось?

Что делать, если солнечного ожога избежать не удалось?

Прежде всего надо спрятаться от солнца, а также принять прохладный душ или ванну. Это поможет немного успокоить боль. Кроме того, кожа впитает некоторое количество воды, что очень важно в связи с ее дегидратацией. Мыло или скраб для тела использовать не надо – это может вызвать раздражение кожи и еще больше высушить ее.

Далее надо нанести на кожу гель алоэ вера, а если его нет под руками, – то аэрозоль или крем от ожогов, или даже детский крем. Это поможет коже быстрее зажить.

Для устранения дискомфорта, лихорадки можно принять те средства для снятия температуры, которые вы обычно принимаете. А снять покраснение помогут антигистаминные препараты – те, которые принимаются против аллергии.

А еще – очень важно пить много воды, натуральных соков или не содержащих кофеина напитков. Это поможет поддерживать на нужном уровне увлажненность кожи.

И напоследок – несколько цифр. От одного ожога последствий, скорее всего, не останется, но статистика показывает, что пять и более ожогов значительно повышают риск развития меланомы.

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