Что означает загадочное слово хюгге, и почему хочется его всем пожелать?

Совсем скоро повсюду появятся яркие радостные рождественские ярмарки со множеством подарков для друзей и близких. Очень часто на таких ярмарках можно увидеть добротные свечки, на которых написано: Hygge. А что означает хюгге?

В переводе с датского языка оно обозначает сложное понятие, которое по-русски мы называем просто словом уют. Для датчан же хюгге — гораздо шире. Это образ жизни, включающий в себя множество приятных факторов. Вкусную еду, долгие теплые вечера дома с родными — при свечах, или с теплым светом ламп, с красивой посудой. Отпуск с любимыми и дни, наполненные множеством любимых занятий, доставляющих удовольствие. И еще многое-многое другое, что доставляет спокойствие, тепло, радость и уют.

Известно, что жители Скандинавии считаются одними из самых счастливых людей на земле.

В чем же секреты благополучия жителей северных стран?

По данным социологов, жители Скандинавии больше других доверяют своему государству, правительству и даже друг другу. Многие из них достаточно спокойны и не волнуются по пустякам, так как уверены, что государство о них позаботится. Они платят высокие налоги, но считают, что эти средства не пропадают впустую.

Говорят, датчане любят даже холодный климат своей страны, потому что он позволяет больше времени проводить со своими близкими. Поэтому вечерами принято не отсиживаться на работе, а спешить домой.

Ну а свои уютные гнездышки жители Скандинавии обустраивают соответственно. В интерьере — мягкие пледы, свечи, камин и другие атрибуты уютной комфортной жизни. По вечерам — вкусный ужин.

А еще, оказывается, датчане охотно занимаются рукоделием и ходят по кружкам. Даже мужчины.

В общем, складывается впечатление, что секрет хюгге — не такой уж и секрет. И что стоит только захотеть — его легко можно создать и у себя дома.