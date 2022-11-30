Помощь Украинцам

Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

Автор RADIO•R
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Дед Мороз и гномы Вильнюса призывают жителей жертвовать жестяные банки, из которых сделают затем окопные свечи для украинских солдат.

Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

Окопные свечи делаются в небольших жестяных баночках, таких как, например, от корма для животных. Их используют для обогрева, освещения, сушки одежды, а также приготовления пищи.

Такая свечка дает довольно интенсивное пламя и много тепла, при этом может гореть до трех часов.

Жестяные банки нужно принести в Вильнюсскую резиденцию Деда Мороза, которая располагается в баре Mano guru по адресу ул. Vilniaus, 20.

Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

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