Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

Дед Мороз и гномы Вильнюса призывают жителей жертвовать жестяные банки, из которых сделают затем окопные свечи для украинских солдат.

Окопные свечи делаются в небольших жестяных баночках, таких как, например, от корма для животных. Их используют для обогрева, освещения, сушки одежды, а также приготовления пищи.

Такая свечка дает довольно интенсивное пламя и много тепла, при этом может гореть до трех часов.

Жестяные банки нужно принести в Вильнюсскую резиденцию Деда Мороза, которая располагается в баре Mano guru по адресу ул. Vilniaus, 20.

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