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Департамент миграции: чем различаются национальная литовская виза и гуманитарная виза?

Автор RADIO•R
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Что такое национальная литовская виза? Это то же самое, что и гуманитарная виза? Есть ли внешние отличия? На вопросы RADIO•R отвечает Департамент миграции.

Департамент миграции: чем различаются национальная литовская виза и гуманитарная виза?

Департамент миграции: чем различаются национальная литовская виза и гуманитарная виза? Фото — nedelia.lt

Национальная литовская виза, гуманитарная виза, виза типа D — это один и тот же разрешительный документ для въезда в Литву, который люди между собой называют по-разному.

В 2022 году Литва в знак солидарности с Украиной и ее народом приостановила выдачу виз для граждан России и Беларуси.

Однако национальные визы, которые предоставляют по упрощенным условиям, продолжают выдаваться. Именно их называют гуманитарными, что внесло путаницу в использование терминов.

В действительности это один и тот же документ, который предоставляет те же разрешительные права. Национальная виза дает право в течение срока ее действия находиться как в Литве, так и за ее пределами, но не более 90 дней в других странах Шенгенской зоны.

В Департаменте миграции подчеркнули, что отличить национальную визу, выданную по гуманитарным основаниям, от аналогичной, но выданной по другим основаниям, по наклейке в паспорте невозможно.

Больше информации можно найти на сайтах renkuosilietuva.lt и Migris.

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