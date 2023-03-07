Департамент миграции: в Литве зарегистрировано 41933 украинских военных беженца

Департамент миграции на днях сообщил, что в Литве зарегистрировано 41933 украинских военных беженца, которые имеют временный вид на жительство в стране на основании временной защиты.

По данным Департамента миграции, 35039 человек получили цифровые разрешения, а у 6894 человек есть разрешение на временное проживание.

Отмечается, что около двух тысяч украинцев имеют временный вид на жительство по гуманитарным основаниям. Более 500 человек впоследствии подали документы на временный вид на жительство уже не для временной защиты, а на других основаниях.

Как сообщили в Департаменте миграции, в дальнейшем ожидается поступление еще как минимум нескольких тысяч заявлений.

С начала войны в литовской миграционной информационной системе MIGRIS зарегистрировано в общей сложности более 75 тыс. военных беженцев. Часть из них затем покинули Литву.

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