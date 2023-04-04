Десять человек на место: украинские беженцы не могут попасть на бесплатные курсы литовского языка

Украинские беженцы не могут попасть на бесплатные курсы литовского языка, пишет LRT. По их словам, в настоящий момент на место претендует 10 человек, а очереди нужно ждать год.

На данный момент в Литве есть несколько организаций, которые предлагают бесплатные курсы литовского языка: Дом национальных общин, Красный Крест, Биржа труда и Университет Витаутаса Великого.

Между тем везде одна и та же проблема – мест катастрофически не хватает, а платные курсы, которые проводят частные школы и преподаватели, многим украинским беженцам не по карману.

Напоминаем, что ранее сообщалось, что украинцы, которые приехали в Литву после начала полномасштабного вторжения, начали получать письма от Департамента миграции, в котором их настоятельно призывают изучать литовский язык.

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