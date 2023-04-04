Помощь Украинцам

Десять человек на место: украинские беженцы не могут попасть на бесплатные курсы литовского языка

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Украинские беженцы не могут попасть на бесплатные курсы литовского языка, пишет LRT. По их словам, в настоящий момент на место претендует 10 человек, а очереди нужно ждать год.

Десять человек на место: украинские беженцы не могут попасть на бесплатные курсы литовского языка

Десять человек на место: украинские беженцы не могут попасть на бесплатные курсы литовского языка. Фото – Julius Kalinskas/BNS

На данный момент в Литве есть несколько организаций, которые предлагают бесплатные курсы литовского языка: Дом национальных общин, Красный Крест, Биржа труда и Университет Витаутаса Великого.

Между тем везде одна и та же проблема – мест катастрофически не хватает, а платные курсы, которые проводят частные школы и преподаватели, многим украинским беженцам не по карману.

Напоминаем, что ранее сообщалось, что украинцы, которые приехали в Литву после начала полномасштабного вторжения, начали получать письма от Департамента миграции, в котором их настоятельно призывают изучать литовский язык.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

В Вильнюсе выпустили книгу украинско-литовских пословиц c детскими иллюстрациями

В Вильнюсе выпустили книгу украинско-литовских пословиц c детскими иллюстрациями

Автор RADIO•R
Украинские верующие смогут молиться с Вильнюсским приходом святой Параскевы Пятницы

Украинские верующие смогут молиться с Вильнюсским приходом святой Параскевы Пятницы

Автор RADIO•R
Проект Ukreate Hub &#8211; в помощь украинским представителям гражданского общества в Литве

Проект Ukreate Hub – в помощь украинским представителям гражданского общества в Литве

Автор RADIO•R
Департамент миграции призывает украинцев изучать литовский язык

Департамент миграции призывает украинцев изучать литовский язык

Автор RADIO•R
Компания Tele2 через месяц изменит «украинские» тарифы

Компания Tele2 через месяц изменит «украинские» тарифы

Автор RADIO•R
Правительство готовится передать в Украину мобильный поселок для 36 семей

Правительство готовится передать в Украину мобильный поселок для 36 семей

Автор RADIO•R
Какие льготы предусмотрены для украинцев, приехавших в Литву на автомобиле?

Какие льготы предусмотрены для украинцев, приехавших в Литву на автомобиле?

Автор RADIO•R
Всемирный банк: на восстановление Украины понадобится более 380 млрд евро

Всемирный банк: на восстановление Украины понадобится более 380 млрд евро

Автор RADIO•R
VMI передала Украине конфискованные транспортные средства на сумму около 200 тыс. евро

VMI передала Украине конфискованные транспортные средства на сумму около 200 тыс. евро

Автор RADIO•R