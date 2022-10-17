Помощь Украинцам

Детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, ждут в учебных заведениях страны

Автор RADIO•R
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Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, по-прежнему ждут в учебных заведениях страны, а школы могут принять еще до 26 тысяч украинцев.

Детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, ждут в учебных заведениях страны

Детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, ждут в учебных заведениях страны

По последним данным, в учебных заведениях Литвы зарегистрировано более 13 тысяч детей из Украины. Министр еще раз призвала семьи беженцев регистрировать детей в школы и детсады Литвы. В том числе — и тех детей, которые учатся дистанционно в украинских школах.

По данным Европейской Комиссии, Литва является одной из девяти стран, которые успешно помогли интегрировать более половины прибывших детей и молодежи в общеобразовательные школы.

Ученики учатся в литовских школах или школах национальных меньшинств, дистанционно в школах, утвержденных украинским государством, или в украинских школах, получивших разрешение литовского министерства.

Детей украинцев, укрывшихся в Литве от войны, ждут в учебных заведениях страны

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