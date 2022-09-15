Дети из Украины смогут бесплатно заниматься в Клайпедском драматическом театре

В Клайпедском драматическом театре организуют бесплатные занятия для детей из Украины. Как сообщает руководство театра, дети смогут весело и с пользой проводить время в стенах Клайпедского театра.

Занятия будут вести две украинки – опытный социальный педагог и не менее опытная актриса.

Театральные занятия позволят не только пообщаться и повеселиться, но и смягчить — или даже залечить — военные травмы.

В сообщении театра сказано, что на занятиях будет использован широкий спектр арт-терапии и антистрессовых дыхательных упражнений, участники научатся управлять своими эмоциями. Ну и, конечно, не стоит забывать, что театр — это искусство, творчество и внутреннее обогащение.

К участию приглашаются дети в возрасте 10-14 лет. Занятия проводятся два раза в неделю – по вторникам и четвергам. Занятия бесплатные, но необходима предварительная регистрация.

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