Директор Департамента миграции: каждый день в Литву приезжает от 20 до 50 военных беженцев из Украины

Каждый день в Литву приезжает от 20 до 50 военных беженцев из Украины. Такую информацию озвучила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, это самый небольшой поток приезжающих с начала войны. Некоторые украинцы приезжают в Литву повторно, поскольку они возвращались на родину, но, по понятным причинам, не смогли там остаться. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

Такие люди, по словам Гудзинскайте, как и военные беженцы, могут получить временную защиту.

У Департамента миграции есть данные, что около 1 тыс. приехавших в Литву украинцев получили временную защиту, но потом нашли работу или начали учиться, получили вид на жительство, стали здесь проживать под другим статусом. Еще есть около 3 тыс. украинцев, которых не смогли признать военными беженцами, поскольку они приехали в Литву до начала войны.

По словам директора Департамента миграции, в Литве находится около 48 тыс. военных беженцев из Украины, а всего община украинцев в Литве в начале 2023 года составляла 95 тыс. человек.

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