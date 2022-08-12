Длинные выходные, Жолине и другие мероприятия ближайших дней

Нас ожидают длинные выходные. Праздник Žolinė выпал в этом году на понедельник, 15 августа. Жолине — это праздник, в котором уживаются и языческие традиции, и христианские – по католическому календарю этот праздник называется Вознесением Девы Марии на небеса. Жолине — это еще и праздник урожая, в этот день в костелах освящаются яблоки, цветы и другие плоды и дары природы.

В длинные выходные полиция обещает усилить патрулирование на дорогах страны, а также на взморье. Дорожная полиция будет следить за тем, как водители соблюдают скоростной режим и другие Правила дорожного движения. Кроме того, сотрудники дорожной полиции Литвы будут проверять водителей на трезвость. И это будет касаться не только тех, кто превышает скорость. В таком усиленном режиме полиция будет работать до вторника, 16 августа

Какие мероприятия пройдут в разных уголках нашей страны?

Сегодня начинается фестиваль Zarasai 2022. В программе — ярмарка ремесел и развлечений, книжная ярмарка, спортивные соревнования, выставки и концерты. 13 августа в 11.00 час. состоится открытие Зарасайского аэродрома (Dimitriškės, Zarasų r.). Фестиваль продлится до 15 августа.

В понедельник, 15 августа, в 17:00 в усадьбе-музее Жалюкского мельника (ул. Architektų, 73, Шяуляй) состоится Жолинский вечер. Собравшихся ждут праздничная травяная церемония, свежеиспеченный ржаной хлеб, веселая музыка, песни, танцы, познавательные занятия и различные развлечения для детей.

В понедельник, 15 августа, в Яшунай состоится юбилейный, 15-й, Слет музыкантов Вильнюсского края. Мероприятие, каждый год собирающее большое количество людей, состоится в парке им. Балинских и начнется в 14:00. В свою очередь, праздничный концерт, во время которого выступят литовские и польские исполнители, начнется в 16:00. Более подробную информацию можно найти на странице мероприятия в фейсбуке.

В Тракае на Жолине, 15 августа, состоится традиционный Kopūstinės kermošius. Начнут праздник торжественная месса в базилике Святой девы Марии и шествие по улицам города с оркестром. Продолжат праздничные мероприятия ярмарка, выступления фольклорных коллективов, игры, традиционные ремесла и многое другое.

В Неринге 13-15 августа состоится XXIII фестиваль живой археологии «Дни старинных ремесел в Неринге». Организаторы приглашают гостей не только понаблюдать, но и испробовать традиционные ремесла, насладиться блюдами исторической кухни, принять участие в музыкальных и танцевальных представлениях, вдохновленных древними традициями.

В Рокишкисе начинается ралли CBet Rally Rokiškis. Это ралли станет самым продолжительным из когда-либо проводившихся в Рокишкском районе. Спортсменов ждут 152 «спортивных» километра, 18 скоростных участков. Ралли будет проходить до 14 августа. Все три дня посетителей CBet Rally Rokiškis ждут живые концерты, на которых выступят Vanilinis dangus, Sisters on Wire и Александрас Макеевас.

В эти дни, 12 — 14 августа, на побережье проходит «Фестиваль Палангского парка». Трехдневное мероприятие включает летний концерт одного из самых известных в мире аккордеонистов, Мартинса Левицкиса. Он подготовил специальную программу с песнями из самых популярных кинофильмов прошлых лет. На специальных площадках выступят также Моника Лю и Андрюс Мамонтовас. Надо отметить, что концерт А. Мамонтоваса пройдет в необычном формате: зрители будут слушать его самые популярные произведения в живом исполнении, но через наушники. Поэтому звук концерта не будет мешать спокойствию природы и отдыхающих.

14-15 августа Музей Каунасского района в рамках программы «Каунас и Каунасский район – культурная столица Европы 2022» организует первый республиканский фольклорный фестиваль Obelynės Žolinė 2022. Фестиваль пройдет в усадьбе-мемориальном музее Тадаса Иванаускаса Обелине.