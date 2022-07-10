Для любителей красивых фото: список самых инстаграмных мест Тракая

Центр туризма и информации Тракая подготовил интересный маршрут для любителей впечатляющих фото. Это маршрут самых инстаграмных мест Тракая. А для того чтобы путешествовать было не скучно, в этот маршрут не только включили красивые места, но и предложили испробовать экстремальные развлечения.

Парк качелей

Одно из самых любимых мест в Тракае. Мы приезжаем сюда, чтобы отдохнуть, провести время с семьей и друзьями. Летом каждый находит здесь для себя уютный уголок, и парк наполняется добрыми эмоциями и смехом. Здесь можно создать отличный кадр в любое время суток, ведь днем ​​открываются чудесные виды на озеро, а вечером парк освещается светом ярких фонариков.

Поместье Ужутракис

Поездка в это замечательное место может пополнить фотоальбом множеством фотографий. Но не только всеми любимой панорамы усадьбы. Отличные места для фото можно найти, если проявить творчество и обойти всю усадьбу, а также спуститься к берегу озера. Это место, кстати, отлично подходит для романтических прогулок.

Познавательная тропа Варникай

Эта тропа проходит по ботанико-зоологическому заказнику Варникай. Целых 5 километров уникальных пейзажей и впечатлений! Именно поэтому ее тоже решили включить в список самых инстаграмных мест Тракая.

Гора Ангелов

Умиротворение и гармония. Особенно красиво здесь, когда скульптуры ангелов озаряются лучами солнца. Здесь можно прогуляться и обрести душевный покой. Можно устроить пикник. Можно запечатлеть не только скульптуры ангелов, которые вам понравятся, но и просто сделать уютные снимки. В полях, с чашечкой кофе или чая.

Полет на воздушных шарах

А это уже — из разряда экстремальных фотографий. Выбрав полет на воздушном шаре, вы преодолеете навязчивые мысли: очень хочу, но боюсь. Вы осуществите свои самые смелые мечты, почувствуете, что значит прикасаться к листьям деревьев, и, конечно же, сделаете самые лучшие свои снимки.

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