Практические советы

Для тех, кто еще не перестроился на «зимний режим». Как не получить переохлаждение и обморожение

Автор Анжелика Орлёнок
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После довольно теплой осени внезапно наступили холодные дни. Те, кто еще не успел перестроиться на «зимний режим», при прогулках на воздухе рискуют получить переохлаждение или даже обморожение. Как его избежать?

Для тех, кто еще не перестроился на «зимний режим». Как не получить переохлаждение и обморожение

Для тех, кто еще не перестроился на «зимний режим». Как не получить переохлаждение и обморожение

Теория говорит, что обморожение — это повреждение тканей кожи при низких температурах, вызывающее спазмы кровеносных сосудов. А на практике все мы знаем, что чаще всего замерзают нос, щеки, уши, подбородок, лоб, руки и ноги.

Самый простой способ избежать замерзания рук — это интенсивно повращать руками от плеча, и кровь сразу прильет к кончикам пальцев, согреет их.

Для ног тоже подходит аналогичный метод — только надо выбрать место, куда можно было бы присесть.

Для информации

Обморожение бывает поверхностным и глубоким. Глубокое обморожение — очень серьезное повреждение, и избежать его поможет только правильная первая помощь.

Признаки обморожения — потеря чувствительности какой-либо части тела, ощущение покалывания и пощипывания, побеление кожи или даже появление волдырей.

Что надо делать первым делом…

Срочно убрать пострадавшего с холода, чтобы он потихоньку отогревался в помещении. Накрыть охлажденные места тканью либо попробовать отогреть их в ладонях или приложив отмороженные места к теплой коже. Давать обильное теплое сладкое питье для согрева изнутри.

…и чего делать нельзя

Конечно же, нельзя игнорировать обморожение, растирать кожу, отогреваться близко к источнику тепла, мазать кремом, употреблять спиртное.

Очевидные, но часто игнорируемые советы

Если на улице резко похолодало и дует сильный ветер, самое главное — одеваться в теплую и удобную одежду.

  • Носить шапку, прикрывающую уши, завязывать шарф, которым можно прикрыть рот.
  • Избегать перчаток — в холодную погоду лучше носить варежки.
  • Лучшая одежда — не синтетическая, а хлопчатобумажная или шерстяная.
  • Верхний слой одежды должен быть непродуваемым.
  • На улицу не следует выходить сразу после ванны.
  • Обувь, как и одежда, должна быть довольно просторной а не тесной.

А еще советуют в холодное время года избегать диет и питаться калорийной пищей. Чаще пить что-нибудь теплое, чтобы поддерживать температуру тела. А вот алкоголь для этих целей не подходит.

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