Iнформація для українців в Литві

Для тих хто надав житло українцям, компенсації продовжуються до кінця року

Автор RADIO•R
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Соцмін нагадує, що право на компенсації за житло, де мешкають біженці з України, подовжується до 31 грудня 2023 року.

Для тих хто надав житло українцям, компенсації продовжуються до кінця року

Для тих хто надав житло українцям, компенсації продовжуються до кінця року

Як повідомляє міністерство, грошове відшкодування належить не лише мешканцям і підприємствам, але й недержавному сектору, наприклад, релігійним громадам, громадським установам і асоціаціям.

Для отримання компенсації необхідно звернутися до адміністрації муніципалітету, де зареєстрований ваш будинок або інше житло, і подати заяву про компенсацію у вільній формі або у формі встановленій муніципалітетом.

Детальніше про це можна дізнатися на сайті Міністерства соціального захисту і праці.

Iнформація для українців в Литві

Для тих хто надав житло українцям, компенсації продовжуються до кінця року

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