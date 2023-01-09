Для тих хто надав житло українцям, компенсації продовжуються до кінця року

Соцмін нагадує, що право на компенсації за житло, де мешкають біженці з України, подовжується до 31 грудня 2023 року.

Як повідомляє міністерство, грошове відшкодування належить не лише мешканцям і підприємствам, але й недержавному сектору, наприклад, релігійним громадам, громадським установам і асоціаціям.

Для отримання компенсації необхідно звернутися до адміністрації муніципалітету, де зареєстрований ваш будинок або інше житло, і подати заяву про компенсацію у вільній формі або у формі встановленій муніципалітетом.

Детальніше про це можна дізнатися на сайті Міністерства соціального захисту і праці.