До 2 декабря можно предлагать кандидатуры на награждение статуэткой Св. Христофора

Столица приглашает до 2 декабря предлагать кандидатуры людей, учреждений или организаций, достойных награждения статуэткой Св. Христофора.

В этом году предлагается обратить внимание на тех, кто помогал Украине и украинцам, а также на других людей, достойных этой номинации.

До 2 декабря выдвигать претендентов на награды могут все жители страны, вильнюсцы, гости столицы, а также сообщества, организации, предприятия и т.д.

Награждение состоится в дни празднования 700-летия столицы, 26 января.

Для подачи заявки надо заполнить специальную анкету

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