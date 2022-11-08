До 2 декабря можно предлагать кандидатуры на награждение статуэткой Св. Христофора

Столица приглашает до 2 декабря предлагать кандидатуры людей, учреждений или организаций, достойных награждения статуэткой Св. Христофора.
В этом году предлагается обратить внимание на тех, кто помогал Украине и украинцам, а также на других людей, достойных этой номинации.
До 2 декабря выдвигать претендентов на награды могут все жители страны, вильнюсцы, гости столицы, а также сообщества, организации, предприятия и т.д.
Награждение состоится в дни празднования 700-летия столицы, 26 января.
Для подачи заявки надо заполнить специальную анкету