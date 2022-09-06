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«До глубины души»: Океан Ельзи дают концерт в Каунасе

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

10 сентября самая крутая рок-группа Украины — Океан Ельзи даст большой концерт в Каунасе. Мероприятие в рамках проекта Help for Ukraine tour состоится на арене Жальгирё.

«До глубины души»: Океан Ельзи дают концерт в Каунасе

Часть средств от продажи билеты пойдут на помощь пострадавшим от войны, медицинским учреждениям и защитникам Украины. Билеты можно приобрести на сайте bilietai.lt

Океан Ельзи — одна из самых популярных украинских рок-групп, которые звучат далеко за пределами родной страны. Их музыка объединяет, а их неповторимое звучание и сильная лирика проникают в самые глубины души. Концерты группы всегда эмоциональны, полны искренности и любви.

Музыканты неоднократно покоряли сердца слушателей в Польше, Германии, Канаде, США, Великобритании, Австралии и многих других странах.

Лидер группы Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области с начала российского вторжения в Украину. Музыкант посещает очаги освобожденного от оккупации города, поддерживает защитников, оказывает добровольную помощь нуждающимся. Он также продолжает вдохновлять солдат и украинцев своим творчеством, исполняя песни на вокзалах и в приютах для беженцев, в окопах и воинских частях.

«До глубины души»: Океан Ельзи дают концерт в Каунасе

«Конечно, во время нашего тура мы будем собирать средства для детей Украины, пострадавших во время этой страшной войны, и для нужд наших защитников. Также напомнить миру, что сегодня украинцы борются не только за свою страну, но и защищают демократию, свободу и развитие Европы, а зачастую и мир», — поделился основной целью поездки Святослав Вакарчук

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