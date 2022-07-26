Долгое ожидание в аэропорту. Чем заняться?

Некоторых в отпуске ожидают длительные перелеты. Но даже если полет предстоит недолгий, в этом сезоне многим приходится провести много часов в аэропорту. Как скоротать время ожидания? Как из-за вынужденного бездействия не потратить в аэропорту все отпускные деньги еще до наступления отпуска?

Приезжайте в аэропорт c большим запасом времени. Пусть лучше придется подольше пробыть в аэропорту — зато не придется отменять отпуск. Хорошо, если удастся спокойно и вовремя разобраться с багажом и пройти таможенный и паспортный контроль. Тогда можно будет прогуляться по залам в поисках ароматного кофе.

Если вы путешествуете семьей и не хотите тратить целое состояние на перекусы, можно прихватить с собой какие-нибудь снэки, и докупать уже только воду. Или другие напитки.

Для комфортного времяпровождения в аэропорту хорошо бы найти удобное место для ожидания. При поездках с детьми самые лучшие зоны в аэропортах – с видом на взлетную полосу. Да и взрослых отлично успокаивает наблюдение за тем, как слаженно происходит работа персонала на поле, как спокойно разбегаются и взлетают огромные самолеты. Особенно такая медитация пригодится тем, кто страдает аэрофобией.

Как скоротать долгие часы ожидания?

Это зависит от того, насколько вы технически оснащены. Потому что с компьютером или телефоном, да если есть еще и интернет, всегда можно найти себе занятие.

1. Можно почитать что-нибудь интересное или полезное. А в оффлайне – спокойно поработать с файлами или фотографиями, до которых не доходили руки в обычное время.

2. Перед поездкой можно записать несколько любимых фильмов – и тогда не будет скучно ни вам, ни вашим близким. Не забудьте только взять с собой наушники и зарядные устройства.

3. Полезно иметь с собой в поездке портативное зарядное устройство, power bank – на случай, если в аэропорту не окажется свободных розеток.

4. Детям наконец-то можно позволить поиграть в компьютерные игры — конечно же, развивающие. Или сводить их в игровой зал, если такой будет в аэропорту, дать порисовать.

5. Ну а если вам хочется отдохнуть от всех гаджетов, переписок и неотложных дел, возьмите в дорогу захватывающий детектив. Или что-то из классической литературы – что давно хотелось перечитать.

В вынужденной бездеятельности всегда можно найти множество плюсов! Добавьте еще сюда возможность побродить по магазинчикам, познакомиться и поболтать с интересными людьми. И тогда ожидание, которое представлялось мучительным и бесконечным, станет отличным началом прекрасного отпуска.