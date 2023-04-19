Достигнут компромисс в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по низким ценам

Киев и Варшава достигли компромисса в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по ценам, более доступным, чем у местных производителей.

Польша ввела запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины 15 апреля с тем, чтобы защитить польский аграрный сектор, которому угрожал кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. Это, естественно, вызвало недовольство украинской стороны.

Как следует из заявления министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, перевозка украинского зерна через территорию Польши транзитом будет осуществляться, однако только под конвоем. Кроме того, будет задействована также система наблюдения для мониторинга перевозок зерновых.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва готова оказать содействие в экспорте зерна из Украины транзитом через Польшу.

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