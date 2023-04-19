Помощь Украинцам

Достигнут компромисс в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по низким ценам

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Киев и Варшава достигли компромисса в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по ценам, более доступным, чем у местных производителей.

Достигнут компромисс в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по низким ценам

Достигнут компромисс в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по низким ценам

Польша ввела запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины 15 апреля с тем, чтобы защитить польский аграрный сектор, которому угрожал кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. Это, естественно, вызвало недовольство украинской стороны.

Как следует из заявления министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, перевозка украинского зерна через территорию Польши транзитом будет осуществляться, однако только под конвоем. Кроме того, будет задействована также система наблюдения для мониторинга перевозок зерновых.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Литва готова оказать содействие в экспорте зерна из Украины транзитом через Польшу.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды

Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды

Автор RADIO•R
Министерство юстиции планирует разрешить украинским юристам предоставлять услуги в Литве

Министерство юстиции планирует разрешить украинским юристам предоставлять услуги в Литве

Автор RADIO•R
Планируется создать благоприятные условия для изучения литовского языка иностранцами

Планируется создать благоприятные условия для изучения литовского языка иностранцами

Автор RADIO•R
Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

Автор RADIO•R
Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Автор RADIO•R
Литва через Всемирный банк выделит 10 млн евро на восстановление Украины и укрепление устойчивости Молдовы

Литва через Всемирный банк выделит 10 млн евро на восстановление Украины и укрепление устойчивости Молдовы

Автор RADIO•R
В каком случае иностранцу нужно декларировать доходы? Отвечают представители Налоговой инспекции (VMI)

В каком случае иностранцу нужно декларировать доходы? Отвечают представители Налоговой инспекции (VMI)

Автор RADIO•R
Литовские инструкторы отправились в Украину для участия в военной учебной миссии

Литовские инструкторы отправились в Украину для участия в военной учебной миссии

Автор RADIO•R
О налогах, которые перечисляются в «Содру», и о медицинской помощи иностранцам с ВНЖ

О налогах, которые перечисляются в «Содру», и о медицинской помощи иностранцам с ВНЖ

Автор RADIO•R