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Если осенью вырастет число беженцев из Украины, им будет трудно предоставить такие же хорошие условия, как раньше

Автор RADIO•R
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Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене заявила, что если осенью увеличится число беженцев из Украины, им не смогут предоставить такие же хорошие условия, какие удавалось обеспечивать до сих пор.

Если осенью вырастет число беженцев из Украины, им будет трудно предоставить такие же хорошие условия, как раньше

Министр обратила внимание на то, что, возможно, беженцев придется селить в школах, в неиспользуемых помещениях медицинских учреждений и т.д. По словам Навицкене, в таких учреждениях можно будет поселить около 25 000 беженцев.

Министерство сейчас проводит инвентаризацию, ездит по муниципалитетам, смотрит, как эти здания можно отапливать и сколько дополнительных вещей может понадобиться.

Напоминаем, что неправительственные организации уже сообщали, что из-за разрушенных в Украине коммуникаций, системы отопления, водопровода и т.д. в холодное время года может увеличиться поток беженцев из Украины в Литву.

Если осенью вырастет число беженцев из Украины, им будет трудно предоставить такие же хорошие условия, как раньше

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