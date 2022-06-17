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Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Автор RADIO•R
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Европейская комиссия выступила с рекомендацией предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

По сведениям агентства Bloomberg, исполнительный орган Евросоюза одобрил заявку Украины с условием, что в будущем Киев выполнит требования по верховенству права, правосудию и противодействию коррупции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя решение своего ведомства о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, сказала, что Украина заслужила это признание, но дальнейшее – в ее руках.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

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