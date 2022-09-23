Европа обсуждает новые санкции против России в ответ на объявленную мобилизацию

Европейцы начали обсуждать новые санкции против России в ответ на решение Владимира Путина мобилизовать население и его скрытые ядерные угрозы в адрес Запада.

Новый пакет европейских санкций рискует оказаться символичным и декларативным.

За полгода войны Европа разорвала большинство торговых и финансовых связей с Россией. Запас доступных ограничений сильно ограничен.

После шести с половиной санкционных пакетов у ЕС остались два козыря: потолок цены на нефть и ограничение цен на российский газ. Против первого выступает меньшинство, а против второго — большинство в ЕС, поскольку эти меры труднореализуемы и чреваты нефтегазовой блокадой грядущей зимой.

Обсуждение должно завершиться к саммиту лидеров 27 стран ЕС в Праге 6-7 октября.

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