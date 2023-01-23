Евросоюз собирается утвердить очередной пакет помощи Украине

Евросоюз готовится утвердить очередной пакет помощи Украине на 500 млн евро. Надо отметить, что на прошлой неделе стало известно, что правительство Венгрии намерено блокировать соглашение. Однако Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что договоренность будет достигнута.

Европейский блок также работает над десятым по счету пакетом антироссийских санкций, которые должны вступить в действие в феврале.

Детали пакета будут объявлены позднее, но уже известно, что среди прочего обсуждается использование активов российского Центробанка, замороженных в Европе, для восстановления Украины после войны.

Речь может идти о 300 млрд евро.