«Евровидение — 2023» пройдет в одном из семи британских городов

«Евровидение» в 2023 году пройдет в одном из семи британских городов. В шортлист вошли шесть городов в Англии и один в Шотландии — Бирмингем, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, Шеффилд и Глазго. Окончательное решение будет принято осенью.

По правилам конкурса, принимает его у себя та страна, чьи представители выиграли «Евровидение» предыдущего года.

В 2022 году победу присудили украинской группе Kalush Orchestra. Но еще в июне организаторы «Евровидения» с сожалением констатировали, что провести конкурс в стране, где идет полномасштабная война, не получится, и перенесли его в Британию, занявшую второе место.

Впервые с 1980 года конкурс пройдет не в стране-победительнице.

Участники из Украины автоматически попадут в Гранд-финал, как это обычно бывает с представителем победившей страны, вместе с так называемой «Большой пятеркой», в которую входит и Великобритания.

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