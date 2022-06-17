«Евровидение 2023» состоится не в Украине

«Евровидение 2023» в Украине проходить не будет. Соответствующее заявление организаторов конкурса появилось на официальном сайте Европейского вещательного союза.

Отмечается, что это решение хорошо обдумано и проанализировано. Уже сейчас очевидно, что Украина не сможет вовремя подготовиться к проведению конкурса. К тому же в военных условиях гарантировать безопасность участников не представляется возможным.

Конкурс «Евровидение 2023» с высокой долей вероятности будет перенесен в Великобританию, представитель которой занял второе место.

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