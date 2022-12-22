Фестиваль «1000 огней»: уникальные световые инсталляции, игра лазеров и другие сюрпризы

В Музее народного быта Литвы в Румшишкес проходит самый большой в Литве фестиваль фонарей и световых инсталляций 1000 šviesų («1000 огней»). В этом году посетителей ждут новые световые скульптуры, созданные специально для Литвы, измененный маршрут и сюрпризы, которые сделают фестиваль незабываемым.

Крупнейший в Литве фестиваль фонарей и света, привлекший год назад десятки тысяч посетителей, в этом году преподнесет новые сюрпризы.

«Композиции, состоящие из более чем 300 отдельных световых скульптур, были созданы специально для этого фестиваля. В сотрудничестве с лучшими создателями световых и лазерных шоу мы обновили чарующий световой лес, который очаровывал посетителей в прошлом году, и создали новые пространства, которые будут украшены игрой лазеров. Поэтому в этом году Фестиваль фонарей и света будет встречать посетителей в совершенно обновленном виде», — говорят организаторы мероприятия.

Фестиваль 1000 šviesų продлится до 12 февраля 2023 года. Детям до 6 лет вход бесплатный.