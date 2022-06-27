Фестиваль «Мы – Украина`22» познакомит с украинским театром

28 – 29 июня в Русском драматическом театре Литвы пройдет фестиваль «Мы – Украина`22».

Во время фестиваля можно будет увидеть эскизы спектаклей по пьесам украинских драматургов в постановке Виктора Марвина, Юлии Ауг и Рамуне Кудзманайте, принять участие в круглых столах, послушать лекции об украинском театре. За рамками фестивальной программы будут показаны перформансы режиссеров Мантаса Янчаускаса и Андрюса Дарялы, а также эскиз спектакля Максима Тухватуллина.

Комиссия представит эскиз победителя, который затем будет оформлен в полноценный спектакль и займет место в репертуаре Русского драматического театра Литвы.



Все мероприятия фестиваля «Мы – Украина`22» бесплатные.

Программу мероприятий можно найти на сайте rusudrama.lt

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