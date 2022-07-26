Фестиваль пространств Висагинаса и Борис Гребенщиков на гала-концерте

6 августа Висагинас отметит свое 47-летие, вишенкой на торте которого станет лидер легендарной группы «Аквариум» – Борис Гребенщиков! Однако Висагинас зашумит гораздо раньше: 27 июля стартует Фестиваль пространств Висагинаса — международное профессиональное арт-мероприятие, в программе которого сочетаются классические жанры, современное искусство, экспериментальные формы, уличная культура, джаз, рок, выставки и инсталляции.

Проверенное качество: Фрида Кало, человек из Подольска и опера 10 кассиров.

30 июля на сцене Висагинского культурного центра «Драугисте» выступит самый известный в стране театр современного танца – Каунасская «Аура». В танцевальном спектакле «Раненый олень», вдохновленном одноименной картиной мексиканской художницы Фриды Кало, которая символизирует разочарование и эмоции, возникающие от физических страданий и беспощадной судьбы, танцоры француженка Клара Джамбино и итальянец Людовико Мурджа воплощают саму Кало и ее давнего компаньона Диего Ривера. Создатели спектакля надеются, что их хореографические поиски позволят идентифицировать себя с парой артистов, взрастивших страстные отношения, обрести желание жить и обогатить собственное «я».

3 августа зрители увидят абсурдный процесс допроса «Человека из Подольска», напоминающий проверку на эрудицию или сеанс психотерапии. Постановщик спектакля из Даугавпилсского театра (Латвия) Георгий Сурков, один из самых интересных молодых латвийских режиссеров современности, посылает месседж «о том, как мы не замечаем окружающую нас жизнь, пропускаем ее. Это разговор не с полицией, а с самим собой. Те мысли, которые могут в нас что-то поменять, они очень резкие, сильные, иногда грубые. Когда мы задаём себе вопросы очень жёстко, тогда мы можем что-то в себе поменять. Когда мы идем на компромисс с самим с собой, то мы ничего не изменим».

5 августа внимание зрителей привлечет опера 10 кассиров. В первой совместной работе творцов Вайвы Грайните, Лины Лапелите и Ругиле Барзджюкайте, впоследствии получивших Золотого льва на Венецианской биеннале со спектаклем «Солнце и море», раскрываются разные судьбы кассиров, обычно скрытые за искусственными улыбками и механическим обслуживанием — «Здравствуйте!», «Спасибо!», «Хорошего дня!». Незаметные в повседневной жизни роботоподобные продавщицы выступают яркими персонажами оперы. Опера раскрывает критический взгляд на капитализм, но с юмором, через иронию и поэзию. Мозаика разных состояний кассиров сливается в общий хор — универсальную поэму, утверждающую удовольствие от потребления. Опера «Хорошего дня!» — лауреат «Золотого креста сцены» 2014 года, объездившая более трех десятков очень значимых международных фестивалей и сцен, а также завоевавшая множество важных призов.

Работы украинских художников

28 июля программа Фестиваля пространств Висагинаса посвящена презентации работ украинских художников. В сотрудничестве с Гёте-Институтом в Висагине выступит танцевальная труппа «Инша» из Киева. Интерактивный танцевальный спектакль «Стена» – совместная работа хореографа Ильи Мирошниченко и звукорежиссера Хейнали (Олег Шпудейко). Спектакль исследует архетип стены с разных точек зрения, включая стену как барьер для пересечении танца и музыки. С помощью интерактивной поверхности и модульного синтезатора танцоры создают музыку, а музыка, в свою очередь, формирует движения танцоров.

После танцевального представления зрители отправятся в кинозал, где хореограф и танцор Антон Овчинников представит танцевальный фильм созданный в военное время «Монохром». Автор, анализируя, как он воспринимал события и информацию в этот период, заметил, что все стало совершенно черно-белым – полутона пропали и все люди разделились на «своих» и «чужих». Он стал искать полутона, чтобы вернуться к жизни и начать чувствовать, сохранить образное восприятие мира за гранью добра и зла. А. Овчинников также представит еще одно творение военного времени – стихи, которые он писал каждый день с начала войны в Украине.

Висагинский балет

2 августа в родной город вернутся четыре артиста балета из Висагинаса: Маргарита Симонова, солистка Польского национального балета, и артисты Литовского национального театра оперы и балета Юлия Туркина, Виктория Фрик и Войцех Журомский. Они вернутся не в гости, а выйдут на сцену с первым эскизом балетного спектакля «Я иду домой». Хореографию для них создала Аушра Красаускайте, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца «Lietuva», известного своими постановками последних лет, а музыку написала композитор Сильвия Милюнайте. Участниками творческой группу также являются висагинкий дизайнер Сандра Матвеева и сценограф Евгения Холодова, а всю постановку спектакля, в партнерстве с ЛНТОБ, осуществляет Висагинский центр культуры. Первая постановка Висагинского балета призвана начать профессиональную деятельность в этой области в городе.

Стрит-арт: возрождение заброшенной школы

Фестиваль пространств Висагинаса включает в себя новые городские пространства, даже те, которые на первый взгляд кажутся непривлекательными. Одним из таких объектов является заброшенная четырехэтажная школа (ул. Драугистес, 10). 29 июля здесь стартует «Фиеста стен Висаги», на которую соберутся вильнюсская команда «Spray Way», художник-иллюстратор из Висагинаса Мария Тюрина, дизайнеры Владимир Ионов и Богдан Кацюба, чтобы интерпретировать тему многонациональности. В соседнем амфитеатре с 29 июля по 7 августа можно будет увидеть выставку исследований В. Ионова «Искусство или визуальный шум?», а с 30 июля в окнах заброшенной школы будет экспонироваться фотовыставка Неринги Рекащюте «Атомная идентичность». Ожидается, что эта школа станет новым выставочным пространством, а третий микрорайон более активно включится в культурную жизнь Висагинаса.

Экспериментальное творчество и аутентичный опыт

Висагинский фестиваль пространств проповедует открытость к новому опыту. 2 августа мир подростков откроется в зале «Банга» культурного центра Висагинаса. Спектакль «Me Two / В своей компании» Вильнюсского городского театра танца «Low Air» родился из желания воспитанников танцевальной школы «Low Air» и хореографов труппы создать спектакль и рассказать о своем (подростковом) мире — не на языке взрослого, а на языке подростков. В творческом процессе между подростками и профессионалами танцевального театра проявились интимные и зачастую «неудобные» истории, разные подходы к ним, вызывающие вопросы – где границы между мирами двух поколений, почему острые истории часто остаются безмолвными или неуслышанными? И почему во многих случаях, когда мы начинаем рассказывать историю и слышим немое «со мной так тоже было», мы редко хотим поддерживать друг друга.

4 августа поговорим о жизни в темноте, с ДЦП или в инвалидной коляске. Спектакль «Суперсили» «Театра ощущений» и Каунасского городского камерного театра – это до боли честный биографический разговор с тремя суперженщинами: Ирмой, Эрнестой и Айсте. Девушки откроют нам, что значит жить без зрения, передвигаться на колесах и почему танцевать легче, чем ходить.

3 и 5 августа международное объединение из 14 хореографов и танцоров из Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы пригласит на интерактивную экскурсию по зданию Висагинского центра культуры «Седулина» (ул. Вильтес, 5). Танцевальным представлением «RAZDEDAUCH» зрелые артисты танца доказывают, что танец принадлежит всем и является праздником в любом возрасте.

Гала-концерт с Борисом Гребенщиковым

В этом году на гала-концерте в честь Дня города Висагинаса, который состоится 6 августа на площади Сантарвес, выступит легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков, открыто осуждающий российскую политику с первых дней войны в Украине. Выступление Б. Гребенщикова в Висагинасе этим летом станет единственным в Литве.

Массовые мероприятия фестиваля также будут сопровождаться образовательными мероприятиями – творческими танцевальными лабораториями от хореографов Вирпи Юнтти (Финляндия), Ольги Житлухиной (Латвия), А. Овчинникова (Украина) и театра танца «Low Air», публичными дискуссиями и обсуждениями. В программе фестиваля также новая выставка Фонда Александра Васильева, концерты вокальных групп «Pipeline Vocal Project» и «Freedom’s Boombox» из США, джазовой группы «CinAmono» из Вильнюса, выступление DJ Samanta.

Со всей программой Фестиваля пространств Висагинаса и Дня города Висагинаса можно ознакомиться на сайте www.visaginokultura.lt

Организатор фестиваля: Висагинский центр культуры

Спонсоры фестиваля: Висагинское самоуправление, Литовский совет по культуре

Партнеры фестиваля: Институт Гёте, Британский Совет в Литве, Посольство США, VšĮ Kino pavasaris, Фонд Александра Васильева