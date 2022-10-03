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Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами — в стадии разрешения

Автор RADIO•R
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Начал работу Филиал Международной школы Украины в Клайпеде. Школа открылась, несмотря на отсутствие инвентаря. Об этом пишет ru.DELFI.lt.

Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами &#8212; в стадии разрешения

Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами — в стадии разрешения

Министерство образования Литвы утверждает, что ни Клайпедскому, ни Вильнюсскому филиалу школы не давали разрешения на проведение украинских учебных программ. Без этого разрешения учебное заведение не может получать из бюджета средства из школьной корзины.

Министерство сообщает, что пытается помочь советами и рекомендациями школе, чтобы она как можно скорее начала работу, и посольство Украины в Литве поддерживает эту идею.

Однако после того, как специалисты министерства проанализировали дополненные или недостающие документы, предоставленные школой министерству, выявились недостатки.

Например, неясно, кто будет реализовывать программу. Вся сопутствующая информация о формах обучения и способах организации учебного процесса не предусмотрена. Школа пока не представила документы, подтверждающие, что управляемые учебные помещения соответствуют гигиеническим нормам и оснащены необходимой материальной базой. Ситуация в стадии разрешения.

Филиал Украинской школы начал работу, вопрос с документами &#8212; в стадии разрешения

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