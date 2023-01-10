Финансовая помощь украинским деятелям искусств будет оказываться и в этом году

Совет по культуре Литвы сообщил, что с апреля по декабрь 2022 года предоставил стипендии 133 украинским деятелям искусств, которым будет выплачено в целом почти 240 тысяч евро.

Всего было получено 168 заявок от украинских творческих деятелей.

Стипендии присуждаются на три месяца и выплачиваются в размере 600 евро в месяц. Целью стипендий является поддержка творческой деятельности и развитие сотрудничества с культурным сообществом Литвы.

Совет по культуре обещает выплачивать стипендии украинским деятелям искусств и в этом году.

Выплаты могут получить совершеннолетние граждане Украины, деятели культуры и профессионального искусства, которым предоставлена временная защита в Литве.

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