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Гинтаре Скайсте и другие представители ЕС обсуждают финансовую поддержку Украине

Автор RADIO•R
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Сегодня министр финансов Гинтаре Скайсте принимает участие в заседаниях Еврогруппы и неформального совета «Экофин» в Праге. В итоге встречи ожидается достижение политического соглашения насчет дополнительной финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Гинтаре Скайсте и другие представители ЕС обсуждают финансовую поддержку Украине

Гинтаре Скайсте и другие представители ЕС обсуждают финансовую поддержку Украине. Фото — Министерство финансов Литвы

На неформальном заседании Совета министры обсудят льготные кредиты для Украины в краткосрочной перспективе и отдельные решения — в долгосрочной. С тем, чтобы внести свой вклад в восстановление страны после войны.

Помимо украинского вопроса, участники мероприятия уделят внимание макроэкономическим тенденциям на уровне ЕС и еврозоны, рассмотрят тенденции роста инфляции и создание цифрового евро.
Гинтаре Скайсте и другие представители ЕС обсуждают финансовую поддержку Украине

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